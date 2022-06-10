Італійські ЗМІ стали рупорами російської пропаганди про війну в Україні, - спецслужби Польщі
"Кожне повідомлення Кремля, яке доходить до західної громадської думки, викликає занепокоєння, тому що воно може вплинути на сприйняття російської агресії. ЗМІ в Італії є красномовним прикладом того, як легко і масштабно російська пропаганда може заразити західну інфосферу", - написав у своєму аналізі речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, пише Польське радіо, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, пропаганда є перманентним елементом війни, яку веде Росія проти України, а дезінформаційна діяльність є одним із активних заходів Кремля для досягнення своїх військово-політичних цілей. Російська дезінформація спрямована проти української нації, НАТО та союзників, а також спрямована на західні суспільства, щоб побудувати наратив, сприятливий для Росії.
"Російські пропагандисти та експерти, які пропагують проросійські тези, є частими гостями в італійських новинах та журналістських програмах, під час яких коментується "спецоперація в Україні" і розповсюджується кремлівська пропаганда. Є навіть голоси, що італійські ЗМІ стали російським "дезінформаційним плацдармом на Заході"", – зауважив Станіслав Жарин.
"З початку російської агресії проти України російські політики та провідні пропагандисти практично не залишали італійських програм, як на державних, так і на приватних каналах. Вони з’являються в найпопулярніших інтерв’ю та ток-шоу країни розважального характеру, де глядачі аподують запрошеним гостям" - наголосив Жарин.
Речник зазначив, що хоча італійські редакції пояснюють, що вони дбають про представлення різних думок і забезпечення свободи дебатів, і що свобода слова полягає в запрошенні представників обох сторін конфлікту, фактично італійські станції стали безкоштовними майданчиками комунікації для російського наративу, де пропагандисти стають рівноправними партнерами.