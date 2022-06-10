Зараз найкращою допомогою економіці України є швидкі гранти, - МВФ

Зараз, коли в Україні триває війна, розв’язана Росією, ліпшою підтримкою української економіки є екстрена міжнародна допомога, краще – у вигляді грантів; водночас нова програма МВФ для України була би актуальною в середньостроковій перспективі.

Як передає Цензор.НЕТ, такий коментар озвучив у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу директор пресофісу МВФ Джері Райс.

"Короткострокова підтримка з боку міжнародних партнерів України, на нашу думку, має бути зосереджена на екстреній допомозі, в ідеалі – у формі грантів, які надаються швидко", - зауважив представник Фонду.

Коментуючи запитання, як у Фонді оцінюють можливість початку переговорів щодо нової програми МВФ для України, Райс зазначив, що це може обговорюватися в середньостроковій перспективі. За його словами, це може розглядатися "в контексті більших потреб для реконструкції, а також, коли це дозволять умови".

Зараз, підкреслив Райс, увага приділяється короткостроковій підтримці.

Читайте також: Зеленський та директорка МВФ Георгієва обговорили потреби у фінансовій підтримці економіки України