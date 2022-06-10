З початку доби на Донбасі відбито 14 атак ворога. Знищено 20 одиниць техніки окупантів, склад боєприпасів і 4 повітряні цілі, - пресцентр ОС

Станом на 21:00 10 червня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.