Сільський вчитель із Грузії Апхазава зібрав $700 тис. на допомогу Україні

Вчитель Ладо Апхазава із гурійського села Чібаті у Грузії зібрав 700 тисяч доларів на допомогу Україні.

Про це пише видання "Новини – Грузія", передає Цензор.НЕТ.

Педагог, лавреат національної премії для освітян і фіналіст "вчительського Оскара" Global Teacher Award Ладо Апхазава ще в березні 2022 року на своєму Facebook розповів, що продав пам'ятну монету міжнародного конкурсу та обручку покійної матері, щоб допомогти школярам і вчителям України. Зібрати вдалося 2,5 тисячі ларі (близько 25 тисяч гривень).

"Маму це порадувало б. Вибач, але більше у мене нічого немає. Слава Україні!", – написав у соцмережі Апхазава. З цього моменту його особиста ініціатива перетворилася на кампанію зі збору коштів, до якої приєднались вчителі зі всього світу. Статус Апхазави переклали англійською, їм поділилися у 39 країнах. Наразі зібрано $700 тисяч.

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"Вчителі з 39 країн розпочали збір коштів на допомогу Україні... Востаннє, коли ми перевіряли рахунок, було зібрано 700 тисяч доларів", – розповів Апхазава.

Крім того, новий власник обручки та монети Global Teacher Award повернув їх Апхазаві, як тільки вчитель перерахував гроші польській організації, яка займається забезпеченням українських біженців.