Війна в Україні зачепить кожну країну світу: сьогоднішні події в Європі можуть повторитися вже завтра в Східній Азії, - прем’єр Японії Кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що війна Росії проти України матиме далекосяжні наслідки для кожної країни світу, зокрема може спровокувати війну в Східній Азії.

Про це заявив Кісіда на полях саміту "діалогу Шанґрі-Ла" в Сінґапурі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У своїй промові японський прем’єр наголосив, що сьогоднішні події в Україні можуть повторитися "вже завтра" в Східній Азії. Кісіда вважає, що авторитарні режими захочуть спробувати перекроїти міжнародний порядок.

Кісіда наполягає, що Японії доведеться зміцнювати своє наявне озброєння, аби зберігати мир і безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні. Він запевняє, що його країна буде боротися зі спробами одностороннього перекроювання мапи світу та балансу сил.

Японський прем’єр пояснив, що його країні доведеться облишити свою багаторічну політику зменшення озброєння та фундаментально змінити підхід до національної безпеки й оборони.

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За словами Кісіди, КНДР загрожує випробуваннями балістичних ракет в Японському морі при мовчазному заохочуванні КНР. При цьому комуністична влада Китаю загрожує самостійності Тайваню та провокує нестабільність у Східно-Китайському морі, вдаючи ніби загроза походить від когось іншого.

Після Другої світової війни, за наполяганнями країн-переможниць, Японія має озброєння лише для ведення оборони на своїй території, але не має засобів для ведення наступальних дій. Водночас японський військовий флот вважають одним із п’яти найпотужніших у світі.

Традиційно японський уряд намагався балансувати та утримувати певну позицію нейтралітету. Однак Японія відійшла від цієї позиції стосовно російського вторгнення в Україну 2022 року та запровадила низку пакетів суворих санкцій проти РФ.

Сполучені Штати та Японія офіційно перебувають у стані військово-політичного союзу, тож США зобов’язуються захищати Японію в разі збройного нападу на неї, в тому числі в разі застосування ядерної зброї проти Японії.