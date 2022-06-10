Ворог обстрілював Сумщину з мінометів та важкої артилерії, одна людина загинула, - Живицький

10 червня прикордонні громади Сумської області обстрілювалися з території РФ з мінометів та артилерії.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 10 ранку по території Есманської громади з Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, 10 прильотів. Руйнувань та жертв немає.

Ближче до 13 години по території Краснопільської громади ворог почав артобстріл з важкої артилерії. Одна людина загинула від отриманих, під час обстрілу, поранень.

О 17:30 ворог відкрив мінометний вогонь, 18 приходів по Великописарівській громаді. Руйнувань та жертв немає", - йдеться у повідомленні.

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