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Словаччина займеться модернізацією української військової техніки

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Словаччина займеться модернізацією української військової техніки
Ремонтний завод в місті Молдава-над-Бодвоу на сході Словаччини буде не тільки ремонтувати, а й модернізувати українську військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsNow.

Найближчим часом підприємство виконає ремонт і модернізацію декількох десятків одиниць військової автомобільної техніки. Завод також ремонтує військову техніку для словацьких Збройних сил. Завдяки новому контракту кількість співробітників підприємства збільшиться з 60 до 150 осіб.

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Топ коментарі

  • valera ivolgov
    Ще адресу ремонтних заводів скажіть, бо агентура фсб/гру дуже хоче знати де ремонтують техніку ЗСУ
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Большое спасибо словакам, которые действительно оказывают помощь, а не ведут пустые разговоры!
    Mnohokrat dakujem!
  • Ig Shu
    як я тішився, коли ви, намагались вбити в собі кацапську мову...
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