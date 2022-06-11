Захопленою Боровою на Харківщині окупанти прислали керувати ексчиновника з Білорусі та військового коменданта із Новосибірська

Захопленою Борівською громадою на Харківщині загарбники поставили "керувати" колишнього чиновника з Барановичів (Білорусь) і військового з російського Новосибірська.

Про це повідомила Борівська селищна рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військами. Громадою "керують" цивільний очільник білоруського походження Андрій Семашко та військовий комендант з Новосибірська Сергій Раздорожний. Прислужують їм місцеві колаборанти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Семашко, за оперативними даними, раніше був заступником голови, керуючим справами виконкому Барановичів Брестської області республіки Білорусь. До цього очолював відділ ЖКГ у виконкомі міста Барановичі. 1 червня його представили активу Борівської громади Ізюмського району в якості "голови громади" від окупаційної влади. Інформація щодо його особистості та обставин призначення уточнюється, зазначили в селищній раді.

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Також повідомляється, що в Борівській центральній лікарні жителі отримують ліки, які були нещодавно передані з вільної території України.

"Завдяки цьому гуманітарному вантажу наша лікарня тепер забезпечена препаратами інсуліну та іншими життєво важливими медикаментами на тривалий термін", - зазначає законна влада.

Бойові дії на території громади не ведуться. Загарбники відремонтували залізничні містки для транспортування своєї військової техніки та зброї. Також будують понтонну переправу через р. Оскіл у Куп’янському районі.

"Щоб зменшити рівень води у Сіверському Дінці і полегшити його форсування, окупанти частково відновили зруйновану дамбу на Оскільському водосховищі, тож поступово почала прибувати вода. На своїх інформаційних ресурсах рашисти розповідають, що хочуть наповнити водосховище, щоб забезпечити питною водою жителів Донбасу. Та з огляду на те, з якою "турботою" вони знищують населені пункти на своєму шляху, у тому числі і Донецької області, разом з жителями, цілком зрозуміло, що потреби людей їх абсолютно не цікавлять", - зазначають у селищній раді.

Як повідомлялося, в громаді, що повністю захоплена з 14 квітня, російські війська знищили та пограбували школи, вивозять майно з приватних будинків. Розграбовано сільськогосподарські підприємства, від фермерів вимагають продовжувати роботу після перереєстрації, за відмову погрожують "націоналізацією" майна.

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19 квітня стало відомо, що в Боровій загарбники призначили свого "коменданта" - російського військового Сергія Раздорожного - керівника військової комендатури Новосибірського гарнізону РФ.

На території громади відсутні мобільний зв’язок та інтернет, немає можливості перевести гроші у готівку чи розрахуватися у магазині карткою, люди виживають без пенсій і зарплат. Продовжується мародерство у домоволодіннях, з яких виїхали господарі.

Борова межує з Ізюмщиною, де тривають запеклі бої, та окупованим Куп'янськом, а також із Луганською та Донецькою областями.