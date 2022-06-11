Протягом 10 червня на південному напрямку знищено 39 окупантів та 11 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" опублікувало інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України на вечір 10 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуі командування.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі оборони.

Не маючи успіху в просуванні на суходолі, ворог випробовує міць наших позиції гелікоптерними ударами з повітря.

У відповідь наші Мі-8 нанесли удар по скупченню противника на Херсонщині, а Су-27 - по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині.

В ході вивчення маршруту просування в глиб окупованої Херсонщини, наша розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку.

Загалом, за добу силами наших підрозділів, в тому числі і ракетно-артилерійських, кількість ворога скорочено на 39 рашистів, та, як мінімум на 11 одиниць техніки: танк Т-62 та 4 броньованих, 3 вантажних автівки, автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2" та 2 гаубиці "Мста-Б". Влучно знищено польовий склад боєприпасів в районі Давидова Броду.

В Чорноморській операційній зоні триває блокування судноплавства, ворожі кораблі тримають під загрозою ракетних ударів майже всю територію України. На чотирьох надводних кораблях та двох підводних човнах – 40 крилатих ракет типу "Калібр". Поряд з ними – два великих десантних кораблі.

На Одещині ворог продовжує інформаційний деструктив різноманітними вкидами та маніпуляцією свідомості цивільного населення щодо імовірної біологічної загрози регіону чи то через поширення інфекційних хвороб, чи то через провокації військових із руйнуванням проблемних могильників".

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