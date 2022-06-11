Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Окупанти мають намір продавати захоплене зерно в Північну Америку, - Reuters

7 08426
Окупанти мають намір продавати захоплене зерно в Північну Америку, - Reuters
Захоплене в південних регіонах України зерно можуть спробувати продати в Південну Америку. Про це заявили представники "влади" окупованої частини Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Колаборанти планують використовувати "хитрі схеми", щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу. Раніше повідомлялося, що продукція агропромислового комплексу з тимчасово окупованих територій також була продана в країни Близького Сходу і Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція "веде переговори зі сторонами" щодо деблокади Одеського порту, - радник Макрона

Топ коментарі

  • Andrii Shevchenko
    Так в північну чи південну?
  • Vedana
    У редактора - справжня п'ятниця.
  • Сергей Ильин 5b1f9ea3
    Ты дуракЪ ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини