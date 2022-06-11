Окупанти мають намір продавати захоплене зерно в Північну Америку, - Reuters
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Захоплене в південних регіонах України зерно можуть спробувати продати в Південну Америку. Про це заявили представники "влади" окупованої частини Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Колаборанти планують використовувати "хитрі схеми", щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу. Раніше повідомлялося, що продукція агропромислового комплексу з тимчасово окупованих територій також була продана в країни Близького Сходу і Африки.