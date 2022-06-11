Атаки окупантів залишаються обмеженими вузькими фронтами, - Інститут вивчення війни

На Донбасі тривають жорстокі бої. Російські окупанти переважно залишаються прив'язаними до доріг і обмежені вузькими фронтами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Україна прискорює свої запити на більш досконалі системи озброєння, надані Заходом на тлі повідомлень про зростання переваг російської артилерії.

З огляду на нинішню поширеність затяжних позиційних боїв, особливо в районі Сєверодонецька - Лисичанська, українським військам терміново потрібні нові постачання артилерійських систем.

Оскільки українські війська використовують останні запаси збройових систем і боєприпасів радянських часів, їм знадобиться послідовна підтримка Заходу для переходу до нових ланцюжків постачання боєприпасів і ключових артилерійських систем. Ефективна артилерія ставатиме дедалі більш вирішальною в боях на сході України.

Ключові висновки експертів Інституту:

Українські чиновники посилюють термінові запити на західні системи озброєння через перевагу російської артилерії.

Російські війська продовжують наземні штурми в межах Сєверодонецька, але станом на 10 червня ще не мають повного контролю над містом.

Загарбники готуються до відновлення наступальних дій на Слов'янськ і досягли незначних успіхів на півночі від міста.

Окупанти продовжують зусилля з перерізання траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ і здійснюють штурм населених пунктів поблизу траси.

Повідомляється, що російські війська взяли під контроль Кінбурнську косу в північній частині Чорного моря, що дозволить їм продовжити контроль над узбережжям Чорного моря.

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Дані про додаткові 10 БТГ, які діють на Харківському напрямку, ймовірно, свідчать про те, що Кремль реорганізував свої підрозділи та, можливо, розгорнув деякі підкріплення, але малоймовірно, що російські сили дійсно збільшили свою бойову потужність на 50%.

Крім того, російські атаки залишаються здебільшого прив’язаними до доріг та обмеженими вузькими фронтами.

ISW без підтвердження, але з посиланням на різні дані припускає, що росіяни просунулися на південь від Святогірська і перетнули річку Сіверський Донець у районі Святогірськ-Тетянівка.