З 11 червня окупанти почнуть видавати російські паспорти на Запоріжжі

На підконтрольній окупаційним військам території Запорізької області російські паспорти почнуть видавати з 11 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.ru, про це заявив колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області.

"Завтра (11 червня. – Ред.) жителі "звільненої" території Запорізької області почнуть отримувати паспорти громадян Росії, тобто стануть повноцінними громадянами нашої великої єдиної Батьківщини", - йдеться в повідомленні.

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