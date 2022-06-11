З 11 червня окупанти почнуть видавати російські паспорти на Запоріжжі
4 65826
На підконтрольній окупаційним військам території Запорізької області російські паспорти почнуть видавати з 11 червня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.ru, про це заявив колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області.
"Завтра (11 червня. – Ред.) жителі "звільненої" території Запорізької області почнуть отримувати паспорти громадян Росії, тобто стануть повноцінними громадянами нашої великої єдиної Батьківщини", - йдеться в повідомленні.