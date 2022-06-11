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З 11 червня окупанти почнуть видавати російські паспорти на Запоріжжі

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З 11 червня окупанти почнуть видавати російські паспорти на Запоріжжі
На підконтрольній окупаційним військам території Запорізької області російські паспорти почнуть видавати з 11 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.ru, про це заявив колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області.

"Завтра (11 червня. – Ред.) жителі "звільненої" території Запорізької області почнуть отримувати паспорти громадян Росії, тобто стануть повноцінними громадянами нашої великої єдиної Батьківщини", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти хотіли роздати на Київщині радянські паспорти, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Yuri Gromov
    Хто візьме, одразу стає "гарматним м'ясом" - витратним матеріалом, який зовсім не жалко.
  • Yakov Nemo
    Врага , сначала , надо уничтожить в Киеве, без этого ЮГ не отвоевать
  • Юрій Коломієць 4be25459
    Їм самим і потрібне. Для продовження війни та виправдання своєї "визвольної місії"
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