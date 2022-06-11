В ООН назвали "воєнним злочином" смертний вирок 3 іноземцям у "ДНР"

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) у п’ятницю засудило смертний вирок, винесений трьом іноземцям у так званій "ДНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві УВКПЛ.

"УВКПЛ стурбовано тим, що так званий "верховний суд" самопроголошеної "ДНР" засудив трьох військовослужбовців до страти.

За словами Головного командування України, усі чоловіки входили до складу Збройних сил України, і якщо це так, то їх не слід вважати найманцями. Такі судові процеси проти військовополонених є воєнним злочином", - заявила речниця УВКПЛ Равіна Шамдасані.

Водночас речник генсека ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що організація завжди виступатиме проти смертної кари за будь-яких обставин.

"І ми закликаємо комбатантам, які були затримані, надати міжнародний захист і поводитися з ними відповідно до Женевських конвенцій", – додав він.

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