Ворог активно застосовує авіацію та артилерію для сковування українських військ на чотирьох напрямках, - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники застосовують на чотирьох напрямках авіацію та артилерію для сковування ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 11 червня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася сто восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Продовжено терміни:

до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь;

до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31,9 тис. осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1409 танків та 3450 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів Західного військового округу на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій наших військ у прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і пально-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у місті Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи.

Читайте: Окупанти мають намір продавати захоплене зерно в Північну Америку, - Reuters

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію та артилерію для сковування наших військ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони. Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північно-Кримський канал.

Противник і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калибр".

"За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито чотирнадцять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійських системи, одинадцять бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотних літальні апарати типу "Орлан-10"", - повідомили в Генштабі.