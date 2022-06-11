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Окупанти укріпили блокпости поблизу мостів через Північнокримський канал, - Генштаб ЗСУ

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Окупанти укріпили блокпости поблизу мостів через Північнокримський канал, - Генштаб ЗСУ
Російські загарбники встановили укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій поблизу мостів через Північнокримський канал.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 11 червня щодо російського вторгнення.

"На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони.

Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого і третього рубежів оборони.

Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північнокримський канал".

Читайте: Ворог активно застосовує авіацію та артилерію для сковування українських військ на чотирьох напрямках, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі

  • Player New
    Нагадую що південь вони зайняли майже без бою, а зрадники досі в найвищих кабінетах.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    це не ганьба - це свідома зрада
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    коли мудрий і простий нарід вибрав у 2019-му свою окупацію, руйнування та смерть👇

    Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого і третього рубежів оборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3347291

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