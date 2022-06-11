Окупанти укріпили блокпости поблизу мостів через Північнокримський канал, - Генштаб ЗСУ
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Російські загарбники встановили укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій поблизу мостів через Північнокримський канал.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 11 червня щодо російського вторгнення.
"На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони.
Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого і третього рубежів оборони.
Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північнокримський канал".