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РФ заморозила видачу електронних паспортів: через санкції бракує пластику і чипів

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РФ заморозила видачу електронних паспортів: через санкції бракує пластику і чипів
Росія заморозила проєкт видачі цифрових паспортів на невизначений термін через дефіцит пластику і чипів. Видавати цифрові паспорти в РФ планувалося з 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У Росії у зв'язку з санкціями дефіцит матеріалів для електронних носіїв у майбутньому лише посилюватиметься, вважає джерело, знайоме з деталями проєкту. Для виробництва пластикових карт зараз бракує пластику і чипів. Тому в уряді РФ вирішили, що витрачати дефіцитні деталі й матеріали на електронні паспорти недоцільно.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    То нехай лапатнікі на бересті виготовляють...
  • 5 копійок
    А чіпи мона вставити з вкрадених пральних машин і чим тобі не джигіталізація.
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    А нафига им электронные паспорта? У дидов такого не было. И совсем не скрепно. Пусть кацапы свою двухголовую курку выжигают на лоби. И сразу всем видно, кому быдло принадлежит
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