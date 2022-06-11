РФ заморозила видачу електронних паспортів: через санкції бракує пластику і чипів

Росія заморозила проєкт видачі цифрових паспортів на невизначений термін через дефіцит пластику і чипів. Видавати цифрові паспорти в РФ планувалося з 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У Росії у зв'язку з санкціями дефіцит матеріалів для електронних носіїв у майбутньому лише посилюватиметься, вважає джерело, знайоме з деталями проєкту. Для виробництва пластикових карт зараз бракує пластику і чипів. Тому в уряді РФ вирішили, що витрачати дефіцитні деталі й матеріали на електронні паспорти недоцільно.

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