Ворог готує наступ на Слов'янськ та Сіверськ, - Генштаб ЗСУ
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Росіяни готуються до наступу на Слов'янськ та Сіверськ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного. На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і пально-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ", - йдеться в повідомленні.