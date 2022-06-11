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"Укрзалізниця" сподівається отримати в межах ленд-лізу 40 тепловозів зі США

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"Укрзалізниця" сподівається отримати в межах ленд-лізу 40 тепловозів зі США
"Укрзалізниця" сформувала перелік рухомого складу, який вона сподівається отримати в межах допомоги від іноземних партнерів. У ньому присутні 40 тепловозів виробництва американської компанії Wabtec.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЦТС, про це повідомив голова правління залізничної компанії Олександр Камишін.

"Маємо розвивати співпрацю із західними партнерами. Ми говоримо про "план Маршалла" для УЗ, ленд-ліз. З важливого є запит на 40 локомотивів вартістю 250 млн доларів, двигуни для модернізації інших наших локомотивів, спецмашини для відновлення інфраструктури та інше", - підкреслив він.

Також читайте: Це ще не ленд-ліз, - Маркарова про постачання зброї зі США

Топ коментарі

  • Юрий Петров 33876dd3
    Халявщики. Може просто треба перестати красти.... Сереня лещенко в наглядовій раді уз я так розумію нормально пребарахлился.
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Тепловози - вкрай потрібна річ для України у військовий час! Практика вже показала: електротяга дуже уразлива під рашистськими обстрілами. Запит на 40 тепловозів - мудре рішення.
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    постачання американських тепловозів почалось ще за петра і в такій кількості вже відбулося б, але хтось дуже захотів французьких електровозів..
    зараз тапловози конче необхідні для доставки зброї ленд-лізу по всих ділянках залізниць, і електрифікованих без електрики і неелектрифікованих в т.ч.
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