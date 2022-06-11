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До 7 батальйонів ЗС Білорусі перебувають на кордоні з Україною, - Генштаб ЗСУ

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До 7 батальйонів ЗС Білорусі перебувають на кордоні з Україною, - Генштаб ЗСУ
У Білорусі на кордоні з Україною зібрали 7 батальйонів та продовжили перевірку бойової готовності до 18 червня.

Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Продовжено терміни: до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь; до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Також зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Бульбаші, на ходіть в Україну. Тут живе ваша смерть.
  • YU ST
  • FT FT
    Бульбашам таки придется морду набить. А Лукашеску повесить
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