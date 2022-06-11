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Російські війська не просунулися на південь Сєверодонецька, обидві сторони, ймовірно, зазнають великих втрат, - розвідка Великої Британії

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Російські війська не просунулися на південь Сєверодонецька, обидві сторони, ймовірно, зазнають великих втрат, - розвідка Великої Британії
Станом на 10 червня російські війська так і не просунулися на південь Сєверодонецька.

Про це зазначає британська розвідка на своїй сторінці у Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

У звіті зазначається, що у місті все ще тривають бої.

"Обидві сторони, ймовірно, мають велику кількість жертв. Росія масово веде вогонь зі своєї артилерії та авіації, намагаючись придушити українську оборону", - зазначають у Лондоні.

Також стало відомо, що, починаючи з квітня, російські бомбардувальники почали застосовувати десятки важких протикорабельних ракет Х-22 1960-х років. Ці 5,5-тонні ракети були в першу чергу призначені для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки.

"Коли вони використовуються для наземного нападу зі звичайною боєголовкою, вони дуже неточні і, отже, можуть спричинити значний побічний збиток і жертви серед цивільного населення, - зазначають у розвідці Британії. - Росія, ймовірно, вдається до таких неефективних систем озброєння, оскільки їй не вистачає більш точних сучасних ракет".

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Топ коментарі

  • Чиста Пречиста
    От же ж тупість, яка несе лише втрати!!! Для звільнення Луганщини спочатку треба звільнити Херсонщину, Запоріжжя, Донеччину і Харківщину.
  • Fjall_Raven
    вобщем весь эффект точности х-55 чисто парашный. в авианосец можно попасть только эффектом от взрыва ядерной боеголовки который и уничтожит чего-то в своём радиусе. обычная боеголовка не приносит точечной цели или вообще никакого вреда, взрываясь где-то вдалеке возле вокруг да около, либо если близко, то взрывная волна от 5,5 тонн - основной поражающий фактор.
  • Vlad Ivory
    Не ми вчепилися. А орки. Коли ми віддамо Донбас, москва запропонує перемовини. І багато хто в світі, та й в Україні почне волати, що треба домовлятися. А кацапи лише будуть готуватися далі.
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