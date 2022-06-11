Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів у Рубіжному та Попасній, - Гайдай
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
"Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній. Те саме зараз робить в Лисичанську та Сєверодонецьку, знищуючи відомі на увесь світ заводи. Тисячі сєверодончан мріють повернутися і перетнути першу прохідну "Азоту", однак ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання. До цього – декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей", - йдеться в повідомленні.
Упродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі.
Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.