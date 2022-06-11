Зеленський ігнорував наші попередження про вторгнення Росії, - Байден
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це він сказав під час зустрічі з виборцями у Лос-Анджелесі.
"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані на підтвердження цього, що він [Путін] перейде кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей теж", – заявив Байден.
Він визнав, що можливість повномасштабного вторгнення Росії багатьом могла здаватися надуманою: "Я розумію, чому вони не хотіли цього чути".
У Зеленського, РНБО та ГУР неодноразово стверджували, що більш-менш знали заздалегідь про вторгнення і готували країну до оборони, наскільки це було можливо, "щоб не викликати паніку".
Президент США звинуватив диктатора Росії Володимира Путіна у спробі знищити культуру, а не лише націю України. За його словами, лідер російських окупантів вважає Київ "колискою матінки-Росії".