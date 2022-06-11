Попри публічне заперечення загрози спалаху холери у Маріуполі, окупанти терміново готують інфекційне відділення, - Андрющенко
1 2764
Попри публічне заперечення загрози, окупанти в Маріуполі в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги.
Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Майже готово 4 бокси для ізоляції хворих. Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті", - написав Андрющенко.
Радник мера також зазначив, що відділення очолює росіянин: "Цікава деталь – інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду. Таке собі втілення "Записки юного врач" Булгакова на кістках маріупольців".