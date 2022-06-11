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США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні деблокування українських портів, - Пентагон

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США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні деблокування українських портів, - Пентагон
США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні експорту продовольства з України по Чорному морю. Однак американські військові можуть здійснити свій внесок у разі потреби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції в Сінгапурі.

Він зазначив, що ситуація із заблокованим Росією зерном складна. Наслідки вже відчуваються в усьому світі.

"Якщо ви питаєте, чи можуть військові в регіоні зробити сюди внесок, то, звичайно, ми можемо. Але ми завжди прагнемо передусім досягти дипломатичного рішення, і я бачу багато енергії в цьому напрямку", - заявив Остін.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    дипломатичного рішення ціїє проблеми (окрім, як підписання акта капітуляції) - не буде.
    Деблокада можлива тільки військовим шляхом.
  • Ksenia VB
    Все йде до того, що прийдеться силою.
    Рашку треба знищити.
    Не чекайте поки вони нароблять великої біди.
  • vterra w
    поки шось там будуть досягати параша вже все ******** чи обстріляє ракетами
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