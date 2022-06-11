США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні деблокування українських портів, - Пентагон
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США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні експорту продовольства з України по Чорному морю. Однак американські військові можуть здійснити свій внесок у разі потреби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції в Сінгапурі.
Він зазначив, що ситуація із заблокованим Росією зерном складна. Наслідки вже відчуваються в усьому світі.
"Якщо ви питаєте, чи можуть військові в регіоні зробити сюди внесок, то, звичайно, ми можемо. Але ми завжди прагнемо передусім досягти дипломатичного рішення, і я бачу багато енергії в цьому напрямку", - заявив Остін.