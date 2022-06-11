Війська РФ посилили обстріли Харкова та області. Ворог намагається закріпитися на околиці Богородичного, - Синєгубов

Російські окупанти протягом минулої доби продовжили обстріли Харкова та населених пунктів області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Київському районі Харкова пошкоджена промислова будівля. Ніхто не постраждав. В с. Коробочкине Чугуївського району снаряд влучив в приватний будинок. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла 2 загиблих чоловіків та 2 жінок. Ще 1 людина в Коробочкиному поранена. Також поранені 2 людей в Дергачах, 1 - в с. Печеніги, 2 - в смт Малинівка.

"Зараз ворог посилив обстріли. Тому не можна ігнорувати сигнали тривоги. Доручив регулярно перевіряти по районах систему оповіщення. Окремо наголошую на необхідності дотримуватися світломаскування під час комендантської години", - зауважив Синєгубов.

Також він додає, що на території області тривають бойові дії.

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"На Харківському напрямку окупанти намагаються не дати ЗСУ вийти до держкордону. В районі Ізюму ворог вів штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне, пробує закріпитися на околиці Богородичного. ЗСУ стримують ворога та завдають йому суттєвих втрат", - резюмує Синєгубов.