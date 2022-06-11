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Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду чоловіків за кордон

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Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду чоловіків за кордон
Всі обмеження, зокрема виїзд чоловіків за кордон, планують скасувати після завершення дії режиму воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію.

"Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" визначено, що на період дії правового режиму воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина передбачені, у тому числі, статтею 33 Конституції України, можуть бути обмежені. Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану", - зазначив глава держави.

Президент нагадав, що відповідно до Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України, зокрема й на період дії правового режиму воєнного стану.

Водночас він наголосив, що за статтею 65 Основного Закону України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

"Тому я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання і виявлення можливих правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", - підсумував Зеленський.

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Топ коментарі

  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Сказав хронічний уклоніст.
  • Mykola Trofimenko
    "Як Президент України - гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини"
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    Ох *** і гарант державного сувернітету, територіальної цілісності та додержання Конституції...
  • Nikolai Chizhevsky
    Мураева, Портнова, це не стосується вони "захищають" державу в Відні
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