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"Влада має обирати між можливістю безкарно красти і цивілізованим стрибком" - Шабунін про вступ до ЄС

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"Влада має обирати між можливістю безкарно красти і цивілізованим стрибком" - Шабунін про вступ до ЄС
Наразі українська влада має зробити вибір - можливість безкарно красти або цивілізаційний стрибок України в ЄС.

Про це пише в фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Головред Європейської Правди чітко розписав загрози нашому кандидатству в ЄС. Вибір влади максимально простий: можливість безкарно красти або цивілізаційний стрибок України в ЄС", - зауважує він.

За словами Шабуніна, перед схожим вибором стояв Порошенко.

"Він теж до останнього блокував запуск електронного декларування. Але вкінці все ж відступив і Україна отримала безвіз", - додає глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська влада блокує обрання керівників САП на фінальному етапі відбору. Це може зашкодити вступу до ЄС, - Шабунін

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Я здогадуюсь що вони обрали, навіть не замислюючись.
    Будуть красти.
  • Олександр Дніпро
  • Alfalcon 30b8e09d
    Хтось дійсно гадає , що Ze-кодло буде обирати цивілізаційній стрибок ?

    Він - десь там і для людей, а бакси - ось вони, тутачки

    Наобирали!
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