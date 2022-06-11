"Влада має обирати між можливістю безкарно красти і цивілізованим стрибком" - Шабунін про вступ до ЄС
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Наразі українська влада має зробити вибір - можливість безкарно красти або цивілізаційний стрибок України в ЄС.
Про це пише в фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Головред Європейської Правди чітко розписав загрози нашому кандидатству в ЄС. Вибір влади максимально простий: можливість безкарно красти або цивілізаційний стрибок України в ЄС", - зауважує він.
За словами Шабуніна, перед схожим вибором стояв Порошенко.
"Він теж до останнього блокував запуск електронного декларування. Але вкінці все ж відступив і Україна отримала безвіз", - додає глава ЦПК.