"Влада має обирати між можливістю безкарно красти і цивілізованим стрибком" - Шабунін про вступ до ЄС

Наразі українська влада має зробити вибір - можливість безкарно красти або цивілізаційний стрибок України в ЄС.

Про це пише в фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Головред Європейської Правди чітко розписав загрози нашому кандидатству в ЄС. Вибір влади максимально простий: можливість безкарно красти або цивілізаційний стрибок України в ЄС", - зауважує він.

За словами Шабуніна, перед схожим вибором стояв Порошенко.

"Він теж до останнього блокував запуск електронного декларування. Але вкінці все ж відступив і Україна отримала безвіз", - додає глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська влада блокує обрання керівників САП на фінальному етапі відбору. Це може зашкодити вступу до ЄС, - Шабунін