Розраховуємо на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС уже у червні, - Жовква
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, Жовква відзначив зусилля об’єднання, яке нині налічує понад 280 колишніх і чинних депутатів і високопосадовців з більш як 30 країн світу, у просуванні українського порядку денного як всередині владних кіл і суспільств своїх країн, так і на міжнародних майданчиках.
Заступник керівника Офісу Президента ознайомив європейських політиків з поточною безпековою ситуацією в Україні. Він висловив сподівання, що іноземні парламентарі й надалі докладатимуть максимум зусиль для оперативного постачання їхніми країнами необхідного Україні озброєння, а також запровадження санкцій проти Росії.
Окремо було обговорено питання надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС під час засідання Європейської Ради 23-24 червня цього року.
"Приємно, що всі присутні тут депутати, навіть з Німеччини, підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС уже в червні. Ухвалення такого формального рішення під час найближчого засідання Європейської Ради є запорукою перемоги нашої держави у війні проти Росії", – наголосив Жовква.
Заступник керівника Офісу Президента високо оцінив зусилля мережі в питанні відбудови України, а також її проактивну роль у притягненні до відповідальності російських військових за вчинені на території України злочини. У цьому контексті Ігор Жовква закликав парламенти країн – учасниць об’єднання називати речі своїми іменами й визнати злочини Росії в Україні геноцидом українського народу, а Росію – державою – спонсором тероризму.
"Це є не лише питанням історичної справедливості, а й важливою правовою основою діяльності післявоєнного міжнародного трибуналу", – наголосив Жовква.