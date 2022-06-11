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Рашисти викрали студента на тимчасово окупованій території Запорізької області

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Рашисти викрали студента на тимчасово окупованій території Запорізької області
Військові РФ на тимчасово окупованій території Запорізької області викрали студента коледжу Артура Ярошевського.

Про це повідомляє Українська асоціація студентів, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора підло і по-звірськи було викрадено голову студентської ради Ногайського фахового коледжу ТДАТУ ім. Дмитра Моторного - Артура Ярошевського.

Відбулося це на тимчасово окупованій території. Вони прийшли до нього додому, говорили, що заберуть на годину(!) для допиту. Слідом провели обшук і забрали цінні речі та техніку.

Наразі його доля та поточне місцеперебування невідоме", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти планують відправляти на війну студентів тимчасово окупованих територій Донеччини, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі

  • omelyan k
    73% - ви співучасники!
  • Dima30
    Окупанти вдало користуються нашою інфраструктурою.На півдні ресурси вивозять у напрямку Криму,а в напрямку Ізюму наладили постачання важкої артилерії ж/д транспортом.
    Що відбувається,чому противник так легко користується залізницею?
  • Snart
    Не зовсім коректно, ви ж розумієте різницю в обставинах сьогоднішніх і тих подій? І про Мінськ - це вже не смішно навіть. Ви мабудь в той час жили мирним життям, і навіть не цікавились в якому стані були збройні сили, забезпечення та інше, і що нам залишалось робити в тій ситуації. Врятувало нас те, що раша також не готова була саме тоді (думаю планувалось дещо в другому вигляді на 2015рік) до такого розвитку подій.
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