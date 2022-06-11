Рашисти викрали студента на тимчасово окупованій території Запорізької області
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Військові РФ на тимчасово окупованій території Запорізької області викрали студента коледжу Артура Ярошевського.
Про це повідомляє Українська асоціація студентів, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора підло і по-звірськи було викрадено голову студентської ради Ногайського фахового коледжу ТДАТУ ім. Дмитра Моторного - Артура Ярошевського.
Відбулося це на тимчасово окупованій території. Вони прийшли до нього додому, говорили, що заберуть на годину(!) для допиту. Слідом провели обшук і забрали цінні речі та техніку.
Наразі його доля та поточне місцеперебування невідоме", - йдеться в повідомленні.