1 місяць арешту, - суд виніс вирок киянину, який заперечував збройну агресію Росії проти України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Як зазначається, прокуратурою доведено, що з березня 2022 року по квітень 2022 року чоловік, усвідомлюючи факт тимчасової окупації збройними силами РФ частини території нашої держави, у телефонних розмовах із громадянами України заперечував факти вбивств та зґвалтувань мирного населення України російськими військовослужбовцями, а також вчинення ними інших воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях, чим здійснив заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році.
"Вироком Подільського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до покарання у межах санкції статті до 1 місяця арешту. Свою вину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся", - йдеться у повідомленні.