Чорне море сьогодні є найнебезпечнішим морем у світі через дії Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав зламати здатність Росії та будь-якої іншої країни світу блокувати моря та знищувати свободу судноплавства.

Про це він заявив на 19-му Азіатському саміті з безпеки Shangri-La Dialogue, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія хоче позбавити народи світу впевненості у свободі судноплавства, впевненості у цій базовій свободі миру та процвітання у кожному куточку нашої планети. Росія своїм флотом заблокувала наші порти на Чорному морі. Російські війська нападали на мирні торгові судна та спрямовували ракети на нашу портову інфраструктуру", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що Чорне море сьогодні є "найнебезпечнішим морем у світі, і відповідальність за це повністю лежить на Росії".

"Російське керівництво прагне відкинути всі досягнення історичного розвитку людства, зокрема, ту систему міжнародного права, яка у нас є сьогодні. І хоче повернутися до життя 19 століття або навіть раніше, коли неможливо було забезпечити гармонійний розвиток та благополуччя мільярдів людей", - сказав президент.

Президент наголосив, що потрібно зупинити війну, яку РФ почала проти України, "намагаючись повернути світ у старі часи, коли свобода народів та життя людей не мали жодного значення".

"Ми повинні зламати здатність Росії та будь-якої іншої країни світу блокувати моря та знищувати свободу судноплавства", - підсумував Зеленський.

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