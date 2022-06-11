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Україна не прагне заходити на територію РФ, ми поважаємо міжнародне право, - Зеленський

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Україна не прагне заходити на територію РФ, ми поважаємо міжнародне право, - Зеленський
Україна поважає територіальну цілісність будь-якої держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на 19-му Азіатському саміті з безпеки Shangri-La Dialogue, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна знаходиться на своїй землі. Далеко зайти Україні - це означає зайти на територію Росії. Ми цього не хочемо. Ми цього не прагнемо. Ми цього не робимо. В нас немає таких планів. Ми поважаємо міжнародне право, ми поважаємо суверенітет, територіальну цілісність будь-якого народу", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Алекс Бек
    Оно совсем идиот ....
  • Right Right 2d264255
    Кацапи обстрілюють нас по всій країні, а Зеля ссить навіть вдарити по кацапським військам на кацапії
  • Степа Лыходэев
    Знов про «превентивні санкції»! Яке ж воно *******!
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