Україна не прагне заходити на територію РФ, ми поважаємо міжнародне право, - Зеленський

Україна поважає територіальну цілісність будь-якої держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на 19-му Азіатському саміті з безпеки Shangri-La Dialogue, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна знаходиться на своїй землі. Далеко зайти Україні - це означає зайти на територію Росії. Ми цього не хочемо. Ми цього не прагнемо. Ми цього не робимо. В нас немає таких планів. Ми поважаємо міжнародне право, ми поважаємо суверенітет, територіальну цілісність будь-якого народу", - сказав він.

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