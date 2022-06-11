Новини • Війна

"Велика Росія" краде вцілілі тролейбуси в Маріуполі, - Зеленський

6 63633
"Велика Росія" краде вцілілі тролейбуси в Маріуполі, - Зеленський
Росія активно грабує територію, яку їй вдалось окупувати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Азійському саміті з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, звідти вивозять абсолютно все - від машин, які залишилися на вулицях та у дворах, до обладнання із захоплених заводів, від металолому до зерна.

"Лише уявіть, до якої ницості дійшла Російська Федерація, якщо її представники вкрали з нашого міста Маріуполя, яке повністю зруйноване російською армією, навіть декілька вцілілих там тролейбусів. Ось така вона "велика Росія" - краде тролейбуси", - заявив Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не прагне заходити на територію РФ, ми поважаємо міжнародне право, - Зеленський

Топ коментарі

  • Алекс Бек
    И чья вина в этом ? Кто их туда впустил ?
  • Mykola Trofimenko
    Вова, тобі нагадати, через кого взагалі ті території стали окупованими?
  • 5 копійок
    Здав все що зміг, а тепер констатує факт. Зелене уйобіще.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини