"Велика Росія" краде вцілілі тролейбуси в Маріуполі, - Зеленський

Росія активно грабує територію, яку їй вдалось окупувати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Азійському саміті з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, звідти вивозять абсолютно все - від машин, які залишилися на вулицях та у дворах, до обладнання із захоплених заводів, від металолому до зерна.

"Лише уявіть, до якої ницості дійшла Російська Федерація, якщо її представники вкрали з нашого міста Маріуполя, яке повністю зруйноване російською армією, навіть декілька вцілілих там тролейбусів. Ось така вона "велика Росія" - краде тролейбуси", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не прагне заходити на територію РФ, ми поважаємо міжнародне право, - Зеленський