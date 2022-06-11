За минулу добу внаслідок обстрілів у Миколаївській області загинула одна людина, ще 8 зазнали поранень, - облрада

Російські війська продовжують бити по Миколаївській області. За минулу добу поранень зазнали 8 людей, є загиблі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

За її словами, під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони - Широківська, Інгульська, Березнегуватська, Галицинівська громади.

"На жаль, після влучання в житловий будинок в селі Лимани, є загиблі. Співчуття рідним. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 8 людей", - пише Замазєєва.

Вона уточнила, що дітей серед постраждалих немає.

"Усі постраждалі доставлені в наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 243 громадянина, що постраждали від атак окупантів на область", - додає Замазєєва.

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