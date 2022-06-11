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У жовтні нам не вистачатиме складів для зберігання 10-15 млн тонн врожаю, - Шмигаль

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У жовтні нам не вистачатиме складів для зберігання 10-15 млн тонн врожаю, - Шмигаль
Агресор навмисно руйнує сільськогосподарські об’єкти, як, наприклад, другий найбільший зерновий термінал України в Миколаєві кілька днів тому.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми оцінками, у жовтні нам може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю - для 10-15 млн тонн. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    А що Зеля не зможе до жовтня деокупувати про*обані території?
  • Dima30
    яке пво?хтось вже відповів за те, що з нашого пво на бойовому чергуванні були зняті клістрони?зараз чую, що через це загинуло багато людей..
  • Ksenia VB
    Поплюй, ідіоте.
    Ти спочатку збери урожай.
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