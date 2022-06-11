Навіть супермотивовані воїни ЗСУ після 2-3 днів постійних артилерійських обстрілів окупантами втрачають волю до життя, - командувач ОТУ "Північ" Красильников

Україна потребує потужної зброї для ефективного знищення російських окупантів.

Про це розповів Герой України, бригадний генерал, командувач ОТУ "Північ" Дмитро Красильников, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже важко постійно перебувати під обстрілами. Дуже важко. Багато військовослужбовців, які мають супермотивацію до дій, обличчя в обличчя з противником, або можуть танк підбити гранатометом, але після двох-трьох днів, перебуваючи під обстрілом артилерії, він повністю втрачає волю до життя, волю до перемоги, волю до служби, віру в Збройні Сили, віру в країну тощо", - зазначив він.

Застосування артилерії є настільки масованим, настільки масштабним, що бували випадки, коли на українські позиції вистрілювали до 2000 - 4000 снарядів за пів дня. На жаль, вибивався особовий склад, тому вкрай важливо мати самохідні установки та артилерію далекої дальності.

За словами Красильникова, якщо не мати артилерію далекої дальності, то будуть втрати піхоти, а отже завдання поставлене штабом - не буде виконаним.

"Тому ми потребуємо для того, щоб захистити всю Європу та весь світ від агресора, який не зупиниться після того, як проковтне Україну. Потрібно не дати цього зробити. Щоб змінити ситуацію, потрібно дати потужну зброю для ефективного його знищення. Потрібні анонсовані баражуючі боєприпаси, які працюють проти броньованої техніки, потрібна керована зброя, або потрібні якісь керовані боєприпаси для тих самих гаубиць, які нам дадуть від країн-партнерів. Ці засоби повинні бути у нас. Якщо вони у нас будуть, то перемога буде ближчою", - підсумував бригадний генерал.

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