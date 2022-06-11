Унаслідок знищення Миколаївського терміналу Україна втратила приблизно 250-300 тис. тонн зернових, - Мінагрополітики

Україна втратила приблизно 250-300 тис. тонн зернових через знищення Миколаївського зернового терміналу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час інформаційного телемарафону.

На запитання, скільки знищено зернових через удар по Миколаївському терміналу, Висоцький відповів, що йдеться про кількасот тисяч тонн.

"Фізично з точки зору реєстрів на початок війни зберігалося там кількасот тисяч тонн зернових. Переважно – це пшениця як продовольча продукція, кукурудза, менше – соя та соняшник. Тобто йдеться про 250-300 тис. тонн зернових", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом. ФОТО