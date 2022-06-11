Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Унаслідок знищення Миколаївського терміналу Україна втратила приблизно 250-300 тис. тонн зернових, - Мінагрополітики

5 14822
Унаслідок знищення Миколаївського терміналу Україна втратила приблизно 250-300 тис. тонн зернових, - Мінагрополітики
Україна втратила приблизно 250-300 тис. тонн зернових через знищення Миколаївського зернового терміналу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час інформаційного телемарафону.

"Фізично з точки зору реєстрів на початок війни зберігалося там кількасот тисяч тонн зернових. Переважно – це пшениця як продовольча продукція, кукурудза, менше – соя та соняшник. Тобто йдеться про 250-300 тис. тонн зернових", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Voc Vox
  • Voc Vox
  • Ihor V
    За три місяці війни можна було б вивезти половину. Однак, коли країною керує довпойоп із сєріалу, думати головою про країну тупо немає кому.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини