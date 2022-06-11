Упродовж доби піротехніки знешкодили 169 вибухонебезпечних предметів на території України, - МВС
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В Україні 10 червня піротехніки знешкодили 169 вибухонебезпечних предметів на площі 1091 га.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило МВС у телеграмі.
"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 104 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 169 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 1 тис. 91 га", - зазначили в міністерстві.
Від початку повномасштабної війни РФ проти України рятувальники знешкодили 134 548 вибухонебезпечних предметів, зокрема 1988 авіабомб. Було обстежено територію площею 37 568 га.
"Помітили підозрілий предмет - повідомляйте за номером 101 або 102", - закликали в МВС.