Упродовж доби піротехніки знешкодили 169 вибухонебезпечних предметів на території України, - МВС

В Україні 10 червня піротехніки знешкодили 169 вибухонебезпечних предметів на площі 1091 га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило МВС у телеграмі.

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 104 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 169 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 1 тис. 91 га", - зазначили в міністерстві.

Від початку повномасштабної війни РФ проти України рятувальники знешкодили 134 548 вибухонебезпечних предметів, зокрема 1988 авіабомб. Було обстежено територію площею 37 568 га.

"Помітили підозрілий предмет - повідомляйте за номером 101 або 102", - закликали в МВС.

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