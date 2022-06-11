Відповідь на заявку України покаже, чи є взагалі майбутнє у Євросоюзу, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наголосив, що Європа - мішень для України.
Про це він заявив під час брифінгу із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз, безумовно, вирішальний час не тільки для України, але і для Європейського Союзу і для всього європейського континенту. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи і чи буде це майбутнє взагалі. Росія хоче зруйнувати європейську єдність, хоче залишити Європу розколотою. Хоче залишити її слабкою.
Вся Європа - це мішень для Росії. Ми впевнені, Україна - лише перший етап в цій агресії та планах. Саме тому позитивна відповідь ЄС на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на питання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту", - пояснив президент.