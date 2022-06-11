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Відповідь на заявку України покаже, чи є взагалі майбутнє у Євросоюзу, - Зеленський

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Відповідь на заявку України покаже, чи є взагалі майбутнє у Євросоюзу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Європа - мішень для України.

Про це він заявив під час брифінгу із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз, безумовно, вирішальний час не тільки для України, але і для Європейського Союзу і для всього європейського континенту. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи і чи буде це майбутнє взагалі. Росія хоче зруйнувати європейську єдність, хоче залишити Європу розколотою. Хоче залишити її слабкою. 

Вся Європа - це мішень для Росії. Ми впевнені, Україна - лише перший етап в цій агресії та планах. Саме тому позитивна відповідь ЄС на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на питання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту", - пояснив президент.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Дибілоїд.
    В Євросоюзу майбутнє є.
    А в нас?
  • Чайка Київ
  • Mora Zfayfer
    що залишиться вiд України ще через пiвроку ???

    Иерихонский Кот
    @ierikhonsky_kot

    Коротенько про "здобутки":
    1. Південь здав - done
    2. Воду в Крим дав - done
    3. ЗАЕС здав - done
    4. Маріуполь здав - done
    5. 10% армії "евакуював" до полону - done
    6. Танунахуй! Краще б втік...
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