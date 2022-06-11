Від початку року Німеччина збільшила імпорт з Росії на 60%, - посол Мельник

Попри війну Німеччина від початку 2022 року збільшила імпорт з РФ на 60%.

Про це у Twitter повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Це - божевілля. Попри російську загарбницьку війну, Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з Росії на 60% (!) і перерахувала Москві майже на 6 млрд євро більше. Водночас німецько-український товарообіг упав на 11%", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними Східного комітету німецької економіки, імпорт з РФ до ФРН за січень-квітень зріс на 59,9% (понад 15,8 млрд євро). Німецький експорт в РФ за ці місяці становив понад 6,15 млрд євро, зменшився на 26,6%.

Також читайте: Перші гаубиці від Німеччини Україна може отримати приблизно 22 червня, - посол Мельник