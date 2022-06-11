Завершення роботи з надання оцінки щодо заявки України на вступ до ЄС очікується до кінця наступного тижня, - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна досягла хороших результатів у проведенні реформ, які необхідно посилити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час спільного брифінгу з президентом Зеленським.

"Україна зараз у війні і ви зараз зосереджує всі свої зусилля, і вся наша підтримка йде на те, щоб подолати цю страшну війну. І ми за допомогою відбудови хочемо подивитися, як ми будемо рухатися далі у майбутньому. Наприклад, ви багато зробили для забезпечення верховенства права. Необхідно також іще додатково посилити законодавство, яке стосується боротьби з корупцією", - наголосила президент Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, Україна досягла хороших результатів, які необхідно посилити.

"Зараз ЄК "готує свої рекомендації, так званий висновок для країн-членів Європейського Союзу. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я вам у квітні пообіцяла, дорогий Володимире, що ми будемо працювати над цим невтомно. І наші обговорення дозволять нам завершити цю роботу до кінця наступного тижня. Напрямок руху відомий, це дуже заслужений напрямок. І на цьому шляху ми дуже високо цінуємо ті зусилля, які докладаються Україною, і ту рішучість, з якою Україна рухається. І люди довели свою мотивацію, і свою рішучу налаштованість", - сказала вона.

Фон дер Ляєн висловила упевненість, що разом вдасться подолати "цю страшну звірячу війну".

"Ми спільно відбудуємо цю прекрасну країну, модернізуємо Україну", - підсумувала президент ЄК.

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