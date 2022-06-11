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Трактор МНС РФ підірвався на міні в Маріуполі, загинули двоє російських рятувальників та військовий, - Андрющенко

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Трактор МНС РФ підірвався на міні в Маріуполі, загинули двоє російських рятувальників та військовий, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі підірвався на міні трактор МНС Росії. Загинули три особи.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз на території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор МЧС росії. Два працівника мчс окупантів та один російський військовий загинули на місці.

Новина, яку сумною назвати важко. Відплата невідворотня", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Призраки защитников Мариуполя продолжают отправлять кацапов в преисподнюю.
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Какие молодцы!
  • Player New
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