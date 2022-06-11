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Туреччина очікує відповіді РФ щодо організації зустрічі для обговорення вивезення зерна з України, - МЗС

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Туреччина очікує відповіді РФ щодо організації зустрічі для обговорення вивезення зерна з України, - МЗС
Анкара очікує відповіді з Москви щодо організації можливої зустрічі Туреччини, РФ, України та ООН для обговорення питання з вивезенням зерна з України.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.

"Наша позиція була викладена дуже чітко. Ми очікуємо на відповідь російської сторони, як щодо проведення зустрічі, так і інших деталей", - сказав він.

"Ми наголосили на готовності турецької сторони до організації чотиристоронньої зустрічі у форматі ООН-Туреччина-Україна-РФ. Це в результаті є ініціативою ООН", - додав міністр.

Чавушоглу сказав, що під час переговорів на цьому тижні з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим він пояснив, що план ООН щодо транспортування зерна з України морем є найкращим.

Також читайте: РФ та Туреччина обговорюють деталі розмінування українських портів для вивезення зерна, - Лавров

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Пусть турки немного подождут. Прямо сейчас Параша получает кизды на правобережье Днепра в Херсонской области. Карту подогнал Антиколорадос, а ему верить можно. Тогда скоро турки смогут поговорить и о вывозе украинского зерна через Херсон и Николаев, а не только через Южный-Одессу-Черноморск.
  • Константин К e77bcd2e
    Турки не будут стрелять по рашистским кораблям, когда они начнут десантную операцию под одессой. Так что нах
  • Voc Vox
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