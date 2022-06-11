Туреччина очікує відповіді РФ щодо організації зустрічі для обговорення вивезення зерна з України, - МЗС

Анкара очікує відповіді з Москви щодо організації можливої зустрічі Туреччини, РФ, України та ООН для обговорення питання з вивезенням зерна з України.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.

"Наша позиція була викладена дуже чітко. Ми очікуємо на відповідь російської сторони, як щодо проведення зустрічі, так і інших деталей", - сказав він.

"Ми наголосили на готовності турецької сторони до організації чотиристоронньої зустрічі у форматі ООН-Туреччина-Україна-РФ. Це в результаті є ініціативою ООН", - додав міністр.

Чавушоглу сказав, що під час переговорів на цьому тижні з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим він пояснив, що план ООН щодо транспортування зерна з України морем є найкращим.

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