Новини

Перший чеський солдат-доброволець загинув на Донбасі

6 73421
Перший чеський солдат-доброволець загинув на Донбасі
В Україні загинув перший чеський солдат-доброволець, який воював у складі Збройних сил України на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Czech Radio.

Він підтвердив інформацію про загибель першого чеського добровольця, опубліковану раніше в соціальних мережах.

Повідомляється, що чоловік був родом з міста Тршебіч. "Чеське телебачення" заявило, що він загинув від попадання мінометної гранати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Чехії дозволив 103 чехам воювати в Збройних силах України

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • The Wok
    Світла Пам'ять Герою з Чехії.
  • Владимир Бугов 07b78e74
    Велика шана і подяка загиблому воїну. всьому чешскому народу за підтримку в нашій боротьбі.
  • Solomon c5c4359c
    RIP дорогий.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини