Рашисти готують "живий щит" із маріупольців, - Андрющенко

Рашисти будують "модульні будинки" для маріупольців, а неподалік готують лінію оборони. Це унеможливить нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів.

Про це інформує радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти готують "живий щит" з маріупольців. Днями ми отримали інформацію від містян про початок фортіфікаційно-будівельних робіт в проміжку між ринком "Азовський" та будівлею колишнього супермаркету OBI. Пізніше, окупаційна влада почала обережні анонси в режимі відповіді на запитання, що це будівництво "модульних будинків для безхатніх маріупольців". Ми перевірили всю цю інформацію і от про що можна казати на зараз спираючись на інформацію від декількох джерел з оточення окупаційної влади Маріуполя та Маріупольського району:

Дійсно, окупаційна влада планує будівництво швидкомонтуємих багатовкартирних будинків за технологією, схожою за будівництвом торгівельних центрів типу "Метро". Власне - тимчасова металева будка на кшталт "великої битовки". Однак, головне не це. В кількасот метрах від будинків окупанти готують лінію оборони, включаючи окапування важкої техніки. Таке розташування фортифікацій унеможливлює нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів", - йдеться в повідомленні.

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