Новини • Війна

Видача паспортів РФ на окупованих територіях - показник намірів знищити українську ідентичність, - Карпентер

2 75721
Видача паспортів РФ на окупованих територіях - показник намірів знищити українську ідентичність, - Карпентер
Росія щодня посилює гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях, які вона контролює.

Про це заявив у зверненні до Постійної раді ОБСЄ у Відні 9 червня посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Президент Росії Володимир Путін нещодавно опублікував указ про пришвидшений процес для херсонців на подання заявки і отримання громадянства Росії. Всюди, де українська ідентичність сприймається як загроза для російської тиранії - вона безжально знищується", - говорить посол США в ОБСЄ.

За підрахунками української місії в ОБСЄ та ООН, число тих хто отримав російське громадянство у процентному співвідношенні складає 0,0085% населення Херсона. "Навіть проста математика демонструє спротив Херсона окупації", - йдеться у дописі української місії в ОБСЄ та ООН у Відні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський паспорт у Херсоні отримали 23 особи, а також колаборант Сальдо. ВIДЕО

Посол США в ОБСЄ Майк Карпентер також назвав контроль Росії над Херсоном загрозою, яка перешкоджає експорту українського зерна та погіршує світову продовольчу кризу. "Це (контроль Росії над Херсоном. - Ред.) означає, що не тільки більше людей в Україні скоріш за все загинуть, а й те що більше людей будуть голодними та помруть із голоду у всьому світі", - йдеться в заяві Майкла Карпентера.

Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    не надо обвинять Парашу (не защищаю ее) но 800 тысяч ****** предателей в ОРЛДО с удовольствием и осознанно аж бегом получали паспорта ********** и как простите мы их- будем встраивать в житие наше Украинское или так ну пока пашпорт Рашки.. а потом вышиванку оденем... ***** я бы пару атомных бомб на тот ОРЛДО Луганск с Донецком и забыли на лет 1000 и полоса между парашей и нами была бы естественная радиоактивная... А нет спрос таки рождает предложение.... НАРОДУ ***** УКРАИНА или РОССИЯ ГЛАВНОЕ ПРИСТРОИТСЯ и успеть ПЕРЕОДЕТЬ ТРУСЫ И ТАМПОНЫ В ПОЛЕТЕ...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    А параноїдний шовініст,кремлівський недопалок,завжди казав що це головна мета,анексія України та асиміляція українців,до стану "русскоязичной" бидломаси,яка згодом розчиниться в більш чисельній бидломасі росєян!!!))
  • Paul Foxen
    350 років вони це намагаються зробити, і частково їм вдавалось кожен вираз, витравити пам'ять голодоморами. якщо і після цього разу українці знову не доведуть справу до кінця і не знищать ворога, ну значить українці заслужили це все, значить ми терпіли
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини