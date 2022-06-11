Видача паспортів РФ на окупованих територіях - показник намірів знищити українську ідентичність, - Карпентер

Росія щодня посилює гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях, які вона контролює.

Про це заявив у зверненні до Постійної раді ОБСЄ у Відні 9 червня посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Президент Росії Володимир Путін нещодавно опублікував указ про пришвидшений процес для херсонців на подання заявки і отримання громадянства Росії. Всюди, де українська ідентичність сприймається як загроза для російської тиранії - вона безжально знищується", - говорить посол США в ОБСЄ.

За підрахунками української місії в ОБСЄ та ООН, число тих хто отримав російське громадянство у процентному співвідношенні складає 0,0085% населення Херсона. "Навіть проста математика демонструє спротив Херсона окупації", - йдеться у дописі української місії в ОБСЄ та ООН у Відні.

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Посол США в ОБСЄ Майк Карпентер також назвав контроль Росії над Херсоном загрозою, яка перешкоджає експорту українського зерна та погіршує світову продовольчу кризу. "Це (контроль Росії над Херсоном. - Ред.) означає, що не тільки більше людей в Україні скоріш за все загинуть, а й те що більше людей будуть голодними та помруть із голоду у всьому світі", - йдеться в заяві Майкла Карпентера.