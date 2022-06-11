У Держдепі США прогнозують, що вдастся забезпечити експорт щонайменше 3 млн тонн зерна з України

Посадовці США заявляють, що вони співпрацюють з Україною, щоб забезпечити експорт щонайменше трьох мільйонів тонн зерна для подолання кризи голоду, що наростає у світі, особливо в Африці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Джим О'Браєн, голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США стверджує, що їжі достатньо, щоб прогодувати мільйони, але вторгнення Росії ускладнює її вивезення з країни.

"Отже, зараз в Україні 20 мільйонів тонн зерна очікує на вивезення. І знову ж таки, в звичайний рік все це вже було б на ринку, але це не так і для цього є одна причина. Звичайно, є багато причин глобальної тенденції зменшення продовольчої безпеки. Але це 20 мільйонів тонн, які можуть прогодувати від 200 до 400 мільйонів людей, які лише чекають рішення Росії", - додає О'Браєн.

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О'Браєн зазначає, що Росія зменшує можливості України виробляти власну їжу та їжу для світу.

"Колись Україна експортувала близько 6 мільйонів тонн зерна на місяць, переважно до південних країн... З нашими європейськими партнерами ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб отримати якомога більше зерна, але в кращому випадку це, ймовірно, буде приблизно вдвічі менше, ніж було раніше, і це тому, що Росія окупувала або знищила більше 30 відсотків зернових потужностей України. Вона атакує елеватори та об’єкти з переробки", - вказує посадовець.

Посадовці США кажуть, що працюють із сусідами України та Європейським союзом, щоб вивезти з країни якомога більше зерна та підтримують ініціативу зняття блокади Одеського порту.

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