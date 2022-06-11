Фінляндія відхилила вимогу Туреччини щодо екстрадиції курдів, яку Анкара висунула для вступу Гельсінкі до НАТО

Влада Фінляндії відмовилася екстрадувати курдів, яких Туреччина вважає терористами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle.

Зазначається, що на початку червня Мін'юст Фінляндії отримав від Туреччини десять запитів щодо екстрадиції представників Робочої партії Курдистану та Руху Фетхуллаха Гюлена. При цьому Фінляндія задовольнила лише два випадки, коли людей не звинувачували в тероризмі. Обидві справи стосувалися сексуальних злочинів.

За інформацією видання, Туреччина також зажадала від фінської влади екстрадиції людини, засудженої за підпал посольства в Гельсінкі.

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