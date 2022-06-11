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Зеленський розпорядився утворити військову адміністрацію у Лисичанську

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Зеленський розпорядився утворити військову адміністрацію у Лисичанську
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Лисичанської міської військової адміністрації.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

  1. Утворити Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області.
  2. Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.
  3. Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення", - йдеться в документі.

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Топ коментарі

  • Amber
    Ми , це хто ? ..... Миколай другий ?

    Пишіть особисто від себе та дякуйте боневтіку , а не в множині !!
  • Kan Kan 21c2f560
    Боже що воно принесло українцям....
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    взагалі то лицемірство це його друге ім'я - перше це тупість

    - тупіша його тільки малоросьня яка його досі підтримує, і яку ще не вбив путін через тупість і зраду Зе-нікчемності
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