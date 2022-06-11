Зеленський розпорядився утворити військову адміністрацію у Лисичанську
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Лисичанської міської військової адміністрації.
Відповідний документ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:
- Утворити Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області.
- Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.
- Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення", - йдеться в документі.