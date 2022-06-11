Витекли десятки тонн мастила, дуже потужна пожежа - Гайдай про обстріли "Азоту"

На Луганщині внаслідок обстрілів російськими військами сталася масштабна пожежа на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Територію заводу "Азот" обстрілюють дуже потужно, годинами, важким калібром. Там мастило витекло з радіаторів, десятки тонн, дуже потужна пожежа (сталася - ред.)", - зазначив очільник ОВА.

За його словами, ворог не полишає спроб прорвати фронт у районі Попасної, тривають бої у Тошківці.

Через спеку обміліла річка Сіверський Донець, тож, на думку Гайдая, загарбники можуть спробувати переправитися і створити новий плацдарм у Білогорівці.

"Вже другий тиждень спекотна погода, сонце, нема дощів, і рівень води в річці впав достатньо серйозно, ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при намаганні переправитися в Білогорівці. Тобто метри на три або навіть трохи більше "опустилася" річка", - зауважив він.

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